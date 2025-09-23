Комедийный хоррор «Оболочка» с Элизабет Мосс и Кейт Хадсон выйдет в России

Локализованный трейлер и дату премьеры фильма «Оболочка» (Shell) обнародовала 23 сентября 2025 года кинокомпания «Каро Премьер». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли комедийном боди-хорроре режиссера Макса Мингеллы исполнили Элизабет Мосс, Кейт Хадсон, Кайя Гербер, Лиэнн Сутер, Мэри Линн Райскаб, Марти Бауэн, Брэндон Кинер и другие.

© Кадр из фильма

Актриса Саманта Лейк (Мосс) готова была на всё ради успеха, - сообщается в синопсисе. - И он сам постучался к ней в лице Зои Шэннон (Хадсон), генерального директора культового бренда «Оболочка». Но когда клиенты компании, включая восходящую звезду Хлою Бенсон (Гербер), начинают таинственно исчезать, Саманта понимает: за красотой и здоровьем здесь скрывается нечто поистине ужасающее.

<img class="" src=""/>

В российский прокат «Оболочка» выйдет 30 октября.