Шпионский боевик Саймона Уэста собрал впечатляющий актерский состав

Съёмки фильма «Fortitude» режиссера Саймона Уэста («Воздушная тюрьма», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц») о Второй мировой войне начались 8 сентября 2025 года в Лондоне и собрали впечатляющий актёрский состав.

Как сообщает Deadline, в каст шпионского боевика вошли Мэттью Гуд («Корона»), Эд Скрейн («Мидуэй»), Хорди Молья («Гангстерленд»), Элис Ив («Охота на киллера»), Майкл Шин («Благие знамения»), Арт Малик («Стеклодув»), Лукас Хаас («Сорвать банк»), Адриан Тополь («Франц + Полина»), Эмилио Сакрая («Золото Рейна»), Пол Андерсон («Острые козырьки»), Бен Кингсли («Клуб убийств по четвергам») и Николас Кейдж («Собиратель душ»).

Фильм основан на реальной истории британской разведки, проводившей беспрецедентные стратегические операции, чтобы обмануть нацистское руководство и изменить ход Второй мировой войны. Сюжет рассказывает о блестящем мастерстве британских офицеров Дадли Кларка и Томаса Аргайла «Тара» Робертсона, которые развернули сложную сеть дезинформационных кампаний, включая фиктивные армии, поддельную военную технику и сеть двойных агентов, чтобы ввести в заблуждение нацистскую разведку. Среди них был югославский плейбой Душко Попов, реальный двойной агент, который, как говорят, послужил прообразом Джеймса Бонда в исполнении Яна Флеминга.

Сценарий написал Симон Афрам («Король Лир»), который также выступил продюсером, при участии историка Джошуа Левина («Дюнкерк»).