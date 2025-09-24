Саймон Уэйст снимет фильм о британской разведке с Николасом Кейджем

Николас Кейдж пополнил актерский ансамбль нового проекта о секретных операциях времен Второй мировой войны под названием «Стойкость». Лента, съемочный процесс которой уже запущен в британской столице, будет основана на подлинных событиях, связанных с работой сотрудников английской разведки.

Режиссерское кресло занял Саймон Уэйст, известный своей работой над картиной «Воздушная тюрьма».

Сюжетной основой послужит история офицеров Дадои Кларка и Томаса Аргайла Робертсона, которые руководили хитроумными кампаниями по дезинформации противника. Их методы включали создание фантомных армий, инсценировку расположения войск с помощью макетов техники и вербовку двойных агентов, таких как Душко Попов.

Помимо Кейджа, в многочисленный звездный состав вошли Мэттью Гуд, Эд Скрейн и Бен Кингсли. Сценарий написал Саймон Афрам, который также выступает в роли одного из продюсеров киноленты. Съемки стартовали восьмого сентября.