На фестивале научных фильмов «Кремний» обсудят применение ИИ в кино

Одной из тем дискуссии в рамках фестиваля научного и индустриального кино "Кремний-2025" станет использование искусственного интеллекта в кинематографии. Как сообщила в пресс-центре ТАСС продюсер фестиваля Екатерина Ивантеева, участники обсудят, что опаснее для человечества - алгоритм, жаждущий кинопремий, или режиссер, который готовит почву для ИИ своими сюжетами.

"У нас будет большая сессия "Искусственный интеллект VS человек: битва за Оскар". Как это адаптируется и применяется в кино. Что страшнее: механизм, пишущий сценарии о будущем, или человек, который дает инструкции этому механизму для обучения. И вот в эти сессии, в деловые и образовательные программы также вовлекаются непосредственно представители партнера. И мне кажется, это очень важно - вместе именно формировать и создавать эту среду здесь", - сказала Ивантеева.

По словам управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Александра Солопа, любые мысли на тему научной фантастики формируют некий образ, который людям хотелось бы воплотить в жизнь. Именно это вдохновляет изобретателей на реализацию смелых идей, поскольку технология не может развиваться сама по себе - для этого необходим спрос и понимание ее практического применения.

"Если экспертно погрузиться, то очень динамический прогресс. Сейчас с помощью генеративного искусственного интеллекта, условно, можно решать все задачи: писать тексты, корректировать сценарий, проверять, еще что-то делать, генерировать изображения, обрабатывать видео, создавать видео. И я уверен, что в киноиндустрии активно применяется", - сказал он.

Фестиваль пройдет с 25 по 28 сентября 2025 года. Зрителям в центре культуры и отдыха "Победа" покажут 10 документальных фильмов о науке, технологиях и промышленности. Кроме показов зрители смогут посетить мастер-классы с актерами и режиссерами. Организаторы также подготовили кинолабораторию с искусственным интеллектом на платформе "Нейросибирск", где участники создадут короткие фантастические ролики на тему "Новосибирск будущего".