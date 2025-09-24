Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» получил полноценный трейлер

Стриминг HBO Max поделился полноформатным трейлером хоррора "Добро пожаловать в Дерри" (Welcome to Derry, 18+) - предыстории культовой дилогии "Оно" (It) Андреса Мускетти по роману Стивена Кинга.

Действие сериала развернется в 1962 году - за 27 лет до событий оригинальной картины. Некоторые эпизоды будут посвящены 1930-м. В основу сюжета легли исследования Майка Хэнлона, одного из главных персонажей "Оно".

Роли в сериале исполнили Тейлор Пейдж, Джован Адепо, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Крис Чок и другие.

Инфернального клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгорд, Мускетти снял четыре из девяти эпизодов. Первый из них выйдет 26 октября на HBO Max.