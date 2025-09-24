Джеймс Ганн считает, что на реализацию новой киновселенной DC уйдёт 10 лет

Чемпионат.com

Куратор новой киновселенной DC Джеймс Ганн в интервью рассказал, сколько, по его мнению, лет уйдёт на реализацию её полного плана развития. По мнению Ганна, на это потребуется не менее 10 лет.

Джеймс Ганн ответил, сколько времени займет создание новой киновселенной DC
© Чемпионат.com

Впрочем, допустил режиссёр, сроки могут и измениться в зависимости от многих факторов, включая выпуск самих проектов.

«Это займёт лет десять, может быть, чуть меньше. Всё очень расплывчато. Одно из моих правил заключается в том, что я не буду одобрять какой-то проект, если у него нет готового сценария».

Пока что в рамках киновселенной DC у Ганна вышли «Миротворец», мультсериал «Монстры-коммандос» и «Супермен».