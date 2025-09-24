Выйдет ли в России фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ»

19 сентября состоялась мировая премьера полнометражного аниме «Человек-бензопила: История Рэдзэ». Продолжение знаменитого мультсериала вышло в странах Азии, а теперь появилась дата неофициального релиза в России.

Так, российские кинотеатры начнут показывать ленту 30 октября — спустя неделю после релиза в Европе и США. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В других кинотеатрах страны премьера состоится в субботу, 1 ноября.

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.