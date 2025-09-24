Начались съемки документально-художественного шоу о потустороннем

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о начале съемок трехсерийного мистического документально-художественного проекта "Призраки. Природа страха".

В центре повествования - угрюмый смотритель кладбища. Когда-то он потерял любимых жену и дочь в авиакатастрофе и всю жизнь тщетно пытался найти любой способ связаться с ними в загробном мире. В конце концов он понял, что единственный призрак, застрявший между миром живых и миром мертвых, - это он сам. Но однажды он все же обнаруживает, что загробный мир существует. Но встретиться с ним можно лишь на пороге смерти… А подготовиться к встрече с неизведанным ему помогают "посланники с того света и реальные нейрофизиологи, психологи, историки и другие специалисты". Таков причудливый синопсис.

Режиссер - известный актер Петр Федоров, который "собирается перейти границу между мирами и отправиться в захватывающее путешествие в царство мертвых".

Сам Федоров описывает проект как "танец жанров, в котором лихо кружатся сюжет, тема, вымышленные персонажи и эксперты из реальной жизни".

В главных ролях: Арсений Кудряшов, Алексей Ошурков, Ростислав Лаврентьев, Мирослава Карпеева, Петр Скворцов, Олег Курский.

Даты премьеры пока нет.