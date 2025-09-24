Стартовал пятый сезон сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом

24 сентября состоялась премьера пятого сезона сериала «Медленные лошади». Шпионское шоу с Гари Олдманом уже доступно в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами, сейчас можно посмотреть два эпизода. Остальные будут выходить еженедельно по средам.

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. В продолжении Лондон подвергается масштабным террористическим атакам и контрразведка считает, что к операции причастен агент из отряда Джексона Лэмба.

Шоу тем временем продлили на шестой сезон, его съёмки уже завершились. Сейчас в Apple работают над седьмым сезоном одного из своих самых успешных шоу.