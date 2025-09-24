В Сети появился первый трейлер хоррора «Невеста!» с Кристианом Бэйлом

В Сети появился первый трейлер фильма ужасов "Невеста!" (Bride!) - вольного ремейка классической ленты "Невеста Франкенштейна" 1935 года. Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бэйл и Джесси Бакли.

Официальный синопсис таков: одинокий Франкенштейн отправляется в Чикаго 1930-х годов, чтобы обратиться за помощью к доктору Эвфронию в создании себе компаньона. Вместе они возвращают к жизни убитую молодую женщину, однако Невеста оказывается не такой, как они ожидали.

Роли в картине исполнили Пенелопа Крус, Аннетт Бенинг, Питер Сарсгаард, Джулианна Хаф, Джон Магаро и Джейк Джилленхол. Режиссером стала известная актриса Мэгги Джилленхолл ("Секретарша", "Темный рыцарь").

Изначально проектом занимался Netflix, позже права перешли к Warner Bros. Премьера назначена на 6 марта 2026 года.