«Больница Питт» установила рекорд среди сериалов от HBO

Компания HBO похвасталась успехами сериала «Больница Питт», первый сезон которого вышел в начале 2025 года. Шоу установило абсолютный рекорд холдинга по росту аудитории уже после завершения трансляции.

Так, первый сезон медицинской драмы закончился 10 апреля и просмотры сериала с тех пор только росли. С тех пор аудитория «Больницы Питт» выросла на 80% и достигла отметки в 18 млн человек за эпизод. В HBO отметили, что самый заметный прирост зрителей состоялся после вручения премии «Эмми», где шоу получило пять наград, включая статуэтку за лучший драматический сериал.

«Больница Питт» рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Автором шоу выступает Р. Скотт Геммилл, один из создателей культовой «Скорой помощи». Прямо сейчас идут съёмки второго сезона, премьера которого состоится в начале 2026 года.