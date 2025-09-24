Джон Бойега рассказал, как бы он исправил новые «Звездные войны»

На фестивале Florida Supercon гостем стал звезда трилогии сиквелов «Звёздных войн» Джон Бойега. Он рассказал, каким бы сделал сюжет последних фильмов, если бы он был продюсером.

По словам артиста, он бы сохранил героев оригинальных фильмов Хана Соло и Люка Скайуокера, чтобы продолжить их историю, где они передадут эстафету другим персонажам. Бойега также считает, что не стоило делать новых героев такими всесильными.

Если бы я был продюсером «Звёздных войн» с самого начала, всё было бы совершенно иначе. Во-первых, мы бы не избавились от Хана Соло и Люка Скайуокера. Первое, что бы мы сделали, — это продолжили их историю, продолжили их наследие. Мы собираемся создать хороший момент передачи эстафетной палочки. В этих фильмах наши новые персонажи не будут сверхсильными. Они не будут просто хватать вещи и знать, что с ними делать. Нет. Им придётся бороться, как и любому другому персонажу этой франшизы. Я бы так и сделал.

Бойега также рассказал, что на месте создателей будущих фильмов сконцентрировался на периоде Старой республики, который происходил задолго до событий оригинальных картин. Актёр хочет, чтобы вселенная расширялась, а не рассказывала о будущем главных героев саги.

Последним фильмом новой трилогии «Звёздных войн» стал девятый эпизод, с подзаголовком «Скайуокер. Восход», вышедший в 2019 году. Картина получила смешанные отзывы от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру только 51% обозревателей. Сейчас в работе у Disney новая трилогия, а также фильм Star Wars Starfighter, главную роль в котором сыграет Райан Гослинг.