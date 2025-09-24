Начались съемки фильма «Взлетная полоса» с Нинидзе и Ургантом

В Северной Осетии стартовали съемки семейного художественного фильма "Взлетная полоса" режиссера Дианы Шапшай (короткометражки "Рыбка", "Премьера", "Удивительный мир Жени Птицына"), для которой это дебют в полном метре.

© Российская Газета

Это история о мальчике Егоре из горного поселка, который не может смириться с исчезновением отца - пилота, пропавшего год назад во время рейса. Несмотря на непонимание соседей и родных, он вместе с подругой Таней начинает восстанавливать заброшенную взлетную полосу в надежде, что однажды в небе появится тот самый самолет. Но все идет не так, как он ожидал…

В ролях: Александр Бугин, Анна Рытова, Сергей Федоров, Нино Нинидзе, Егор Корешков, Егор Корнев, Андрей Ургант, Сослан Фидаров, Денис Яковлев и другие.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры России.

Премьера намечена на следующий год.