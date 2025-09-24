Определена дата мировой премьеры сказки «Злая: Навсегда»

Компания Universal Pictures представила большой трейлер фильма «Злая: Навсегда». Продолжение «Сказки о ведьме Запада» выйдет в мировом прокате 21 ноября.

Сюжет картины адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).

Первая часть вышла осенью 2024 года и стала большим успехом для студии Universal. Лента получила высокие оценки от критиков и зрителей: на агрегаторе Rotten Tomatoes её рекомендуют к просмотру 88% обозревателей и 95% зрителей. Картина также собрала в прокате $ 755 млн и поставила рекорд по цифровым продажам после выхода на стримингах.