Опубликован постер фильма «Гренландия 2»

Компания Lionsgate представила первый постер фильма «Гренландия: Миграция». Премьера продолжения боевика состоится 9 января 2026 года.

Картина продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила катастрофу. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замерзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во («Выстрел в пустоту»).