Романтика холодного Севера, несгибаемость, борьба человека с природой, стремление к выживанию и любовь к жизни стали основными мотивами творчества Джека Лондона. Его произведения, как, например, «Мексиканец, начали экранизировать еще сто лет назад, а около пяти лет назад на больших экранах вышла самая современная киноверсия знаменитого романа «Зов предков. MIR24.TV вместе с киноэкспертами и филологами подготовил топ лучших экранизаций Лондона.

Культовые фильмы для целого поколения

Джек Лондон — литературный титан, чьи произведения стали золотой жилой не только для читателей, но и для кинематографистов. Продюсер по интеграциям брендов и экспертов в кино Тамара Корытина предложила свой список экранизаций, которые не просто впечатляют зрителя, но и являются блестящими case studies для любого специалиста в области интеграций.

«Зов предков, 2020 год

Самая современная и технологически продвинутая экранизация знаменитого романа. Роль Бэка исполняет цифровая собака, созданная при помощи захвата движения. Это позволило передать эмоции и переживания пса с невиданной ранее глубиной, захватывают еще человечные глаза собаки.

Тамара Корытина продюсер по интеграциям брендов и экспертов в кино «Фильм, снятый в стилистике семейного приключения, сохраняет эпический размах и философскую глубину книги. Он впечатляет визуальной красотой (съемки проходили в основном в национальных парках, а не в павильоне) и сильной актерской работой Харрисона Форда в роли Джона Торнтона. Это размышление о том, где проходит грань между цивилизацией и дикостью внутри каждого живого существа… и кто что готов выбирать?

«Морской волк, 1971 год

Экранизация повести «Морской волк считается канонической и одной из самых точных по отношению к первоисточнику. Сюжет идеально передает всю сложность и противоречивость натуры Ларсена — его титаническую силу, животную жестокость, интеллектуальную мощь и трагическое одиночество. Фильм мрачен, атмосферен и философичен. Он не спеша исследует ницшеанские мотивы книги: столкновение сильной и слабой личности, вопрос о смысле жизни и природы человека вне рамок общества.

«Мексиканец 1914/1955 годы

Здесь стоит отметить две версии, как говорит Тамара Корытина:

«Мексиканец (1914 год) — немой фильм впечатляет своей исторической ценностью. Это одна из самых первых экранизаций Лондона и важный шаг в представлении сильных чернокожих персонажей на экране.

«Мексиканец (1955 год) — драма режиссера Владимира Каплуновского. Этот фильм ценен своей страстностью и политическим накалом. Главный герой грезит идеей революции, чья внешняя холодность скрывает пылкое сердце. Фильм захватывающе раскрывает напряженность рассказа.

Обе версии — каждая по-своему — точно передают главную идею рассказа: личная ненависть и месть могут быть преодолены ради высшей, революционной цели.

«Смок и Малыш, 1975 год

Этот фильм впечатляет своим неповторимым советским гламуром и удивительно точной передачей духа приключений и золотой лихорадки.

«Пожалуй, самая жизнеутверждающая и авантюрная экранизация Лондона, она создает идеальный образец мужской дружбы, отваги и самоиронии. Фильм снят с большим юмором и любовью к персонажам, он не столько о жестокости Севера, сколько о том, как честность, смекалка и верность друг другу помогают выжить и добиться успеха в любых условиях, — поясняет Тамара Корытина.

Лучшие экранизации Джека Лондона — это те, которым удается сохранить его главные темы: непримиримую борьбу за выживание, уважение к дикой природе, силу человеческого (и животного!) духа и вечный поиск себя между зовом цивилизации и зовом предков. Русским режиссером и людям особенно ценны эти главные послания, скажем так — интеграции, резюмировала киноэксперт.

Сильные и смелые сюжетные линии

«Лондон — писатель самобытный, с прекрасным английским языком и выверенным чувством стиля. Но кто найдет сейчас возможность спокойно и не торопясь внимать повествованию про Мартина Идена или отправиться с капитаном Уэстом вокруг мыса Горн? Хотя в путешествие действительно хотелось бы отправиться и отвлечься от рутинной суеты. Поэтому мы обращаемся к экранизациям произведений Джека Лондона.

«Сердца трех, 1992 год

© Кадр из к/ф Сердца трёх

Последний фильм производства СССР с симпатичными гардемаринами в главных ролях. Интересно, что книга автором изначально и писалась как сценарий фильма, но экранизирована была много позже и не в Америке. Трогательная картина с хорошим музыкальным сопровождением, добротный советский и душевный фильм, передающий романтику Дикого Запада. Что в фильме лучше, чем в книге — это линия с Акатавой, которая в книге Лондона погибает, а вот создатели фильма решили эту героиню оставить не просто в живых, а даже выдать замуж.

«Белый клык, 2018 год

Экранизировали фильм много раз: 5 фильмов и 2 мультфильма, последний снят в 2018 году и не сильно знаком русскому зрителю — в отличие от советской экранизации. Мультфильм полнометражный и семейный, создан международной командой, а графика хоть и компьютерно-пиксельная, но с претензией «на ностальгию. В мультфильме отсечены лишние сюжетные линии, зато заострены акценты на том, кто такой хороший хозяин и человек.

«Мартин Иден, 2019 год

Совместное европейское производство. Премия за лучший итальянский фильм.

«Мужественные мужчины и прекрасные женщины, осуществление американской мечты и проблемы социального неравенства, — отмечает Юлия Валькова. — Книга во многом автобиографична, а в фильме использована документальная хроника, хотя есть и реквизит из разных эпох, что свидетельствует о вневременности затронутых проблем. Выбор между мечтой и приспособленчеством откликнется у каждого.

«По закону, 1926 год

Во-первых, интересно посмотреть фильм, которому почти сто лет, но который и сейчас остается авангардным. Во-вторых, благодаря этому фильму мы встречаемся не только с американским классиком, но и с русскими режиссером Львом Кулешовым и сценаристом Виктором Шкловским.

«По отзывам американцев, Юкон, снятый на Москве-реке, гораздо больше похож на Юкон Лондона, чем на реальный Юкон. Актеры, конечно, переигрывают, но за 80 минут фильма они представляют вполне достоверную психологическую драму с актуальной и по сию пору дилеммой — есть ли правосудие или нужно брать дело в свои руки, — говорит Юлия Валькова.

Какой роман Лондона так и не экранизировали в Голливуде?

Лучшие экранизации произведений писателя — вопрос всегда субъективный, потому что это дело вкуса. К тому же, всегда есть расхождения между оригинальным произведением и его киноверсией. Свой личный список в хронологическом порядке привела в интервью MIR24.TV кандидат филологических наук Александра Назарова.

«Сердца трех, 1992 год

Александра Назарова кандидат филологических наук, эксперт Финансового Университета при Правительстве РФ «Для меня это самая любимая экранизация Джека Лондона: чудесный актерский состав, очень кинематографичный и динамичный сюжет. Интересно, что этот роман так и не экранизировали в Голливуде, на мой взгляд, большое упущение. Главное отличие фильма — его счастливый конец, в книге один из ключевых персонажей (королева Акатава) погибает. Это редкий пример, когда фильм в итоге понравился больше книги — из-за судьбы Акатавы.

«Белый клык, 1991 год

Это типичная диснеевская экранизация о дружбе, трудностях и невзгодах, которые переносятся вместе и укрепляют отношения, наивная и добрая. И это соответствует настроению книги, которая показывает историю дружбы волка и человека, показывая, что люди и животные могут выстаивать гармоничные отношения. Отличает экранизацию главный герой — в фильме вводят молодого человека по имени Джек, от лица которого разворачиваются события. Думаю, тут дело в ограничениях самого времени: снимать фильм с фокусом на волке в 1991 году было слишком сложно и дорого.

«Баллада Бастера Скраггса, 2018 год

Часть «Весь Голд-Каньон основана на рассказе Лондона «Золотой каньон. Это фильм-альманах из шести частей от братьев Коэн, которые удачно создали динамичные полусерьезные-полушутливые истории на фоне Дикого Запада.