Рецензия на фильм «Фантом. Ограбление по-итальянски»

На экраны России пробрался Фантом. То ли это намек на его родство с Фантомасом, то ли попытка скрыть его настоящее имя - Дьяболик. Который, правда, у нас стал Дьяволиком и в таком виде вышел три года назад.

Дьяболик - герой итальянских комиксов сестер Анджелы и Лучьаны Джуссани 60-х годов прошлого века. Им бредили тогда миллионы любителей серийных авантюр с похищениями бриллиантов. В Америке успешно покорял сердца Джеймс Бонд - борец с мировым злом, во Франции - неуловимый Фантомас. Пользовался успехом и их женский вариант - авантюристка Барбарелла. Эти рассчитанные на кассовый взрыв фильмы явились залпом, шли с нарастающим успехом, и теперь, в пору дефицита новых идей, появился соблазн всесветный успех повторить: в 2021 году братья Марко и Антонио Манетти снова сняли картину о Дьяболике. Но былого ажиотажа не случилось: то ли зритель утратил способность к простодушному восприятию, то ли новая публика ждала не хитроумно закрученных сюжетов, а компьютерной пальбы.

Братья оказались упорными - сняли сиквел, который и выходит на экраны. В оригинале он называется снова "Дьяболик", у нас назвали "Фантом. Ограбление по-итальянски".

Персонажи те же. Похититель драгоценностей Дьяволик, собравший в своем тайном убежище несметные сокровища. Его ассистентка-любовница Ева Кант - в этой роли та же сексбомба Мириам Леоне. И комиссар Джинко - собрат комиссара Жюва из "Фантомаса", который за ним безуспешно охотится. У Дьяволика тысяча лиц: как и Фантомас, он пользуется латексными масками и может превратиться в кого угодно - хоть в служащего отеля, хоть полицейского. У Фантомаса был автомобиль с крыльями для полета-улета, у Дьяволика есть "Ягуар", способный удрать от любой погони. Сходства много, и у любителей такого кино только сильнее бьется сердце от предвкушения.

Есть и перемены, весьма крутые. Дьяволика в первом фильме играл Лука Маринелли, знакомый нам по роли Мартина Идена. Новые приключения выпали на долю Джакомо Джанниотти - актера более смазливого, но менее харизматичного. И появилась герцогиня Алтея ди Валленберг - красавица, влюбленная в инспектора Джинко. Эта романтическая линия подана с нажимом и даже некоторым трагизмом обреченности, но все равно кажется инородной, искусственно пристегнутой к авантюрному сюжету. Похоже, ее придумали из коммерческих соображений - для привлечения публики на роль приглашена Моника Беллуччи, но ей там абсолютно нечего играть.

У Дьяволика, как у Фантомаса, много воплощений: он меняет актеров, как перчатки.

Все начинается интригующе и зрелищно, почти как в бондиане: легко устраняя стражников, герой проникает в музейную сокровищницу, и оттуда исчезает главный экспонат - усыпанная драгоценностями корона. Потом мы переносимся в театр, похожий на оперный, где идет светское шоу с демонстрацией драгоценностей из коллекции Армен, почему-то названное в афише балетом "Эсмеральда". Что произойдет дальше, легко догадаться, но все догадки окажутся ложными. Вас обманет даже разочарование от того, что так легко обрушивается империя Дьяволика, способного перемещать скалы: герой окажется не так прост.

Но чтобы это все понять и оценить, надо досмотреть до конца. А это нелегко: для такого жанра фильм слишком медлителен, монтаж невнятен, актеры тяжеловесны, режиссура поглощена своим замыслом и забыла о зрителе, у которого возникает масса вопросов. А главное, за исключением нескольких приколов на старте, в фильме совсем нет юмора. Если для роли комиссара Жюва в "Фантомасе" понадобился Луи де Фюнес, если в экранизациях "Дьяболика" 60-х годов инспектором Джинко был Мишель Пикколи, то теперь эту роль очень серьезно, даже сумрачно играет Валерио Мастандреа. Да и сам Дьяволик теперь не имеет характера - ходит по экрану смазливый манекен, исчезая на полкартины, чтобы появиться в финале для поцелуя в диафрагму. Он уже не главный герой - на этом посту его замещает инспектор Джинко, вечно пребывающий в конфликте с начальством и гнущий свою линию.

Что в таких кинокомиксах было нового? Мы сочувствовали негодяю. Конечно, комиссар Жюв у де Фюнеса и инспектор Джинко у Пикколи были нам симпатичны, но болели мы за неуловимых - они были неотразимы в своей спортивности, неуязвимости и магической всесильности. Хотя и Фантомас, и Дьяболик по сюжету вселяли в зрителя ужас. Такая была условность жанра: пусть герой-антигерой страшен, но он наш.

Жюв и Джинко были педантичные профи, но тупицы. А Фантомас и Дьяболик, даром, что бездушные мерзавцы, но умны. Это был конфликт между интеллектом и тупостью. Фантазией и армейским уставом. Свободой и шорами унылых законов. По логике мы должны быть на стороне закона, но веселее следить за подставами и ловушками, затеянными Фантомасом.

Новый Дьяболик не вызывает никаких эмоций. Его антагонисты тоже - условные фигурки на условном фоне города, похожего на старый Милан с телефонными будками и допотопными автобусами. И мы в зале не болельщики, а наблюдатели, лениво похрустывающие попкорном. Неизбежные параллели со старыми лентами о Фантомасе или Дьяболике наводят на грустные мысли о том, как деградирует кино, превращаясь из искусства в ремесло. Оно подкупало искренностью художников. Теперь кино делается, как ботинок - по лекалу. В нем все как в жизни - только неживое.