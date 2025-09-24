Если вы заметили, что ужастики перестали пугать – дело может быть вовсе не в фильмах.

Во время страха организм включает режим тревоги: ускоряется пульс, обостряются слух и зрение. Но если в этот момент вы жуете чипсы или попкорн, страх может просто не сработать. Это называется distraction eating – еда отвлекает мозг от стресса и сбрасывает напряжение.

Так что, если хотите пощекотать нервы по полной, смотрите хоррор на пустой желудок. А чтобы усилить эффект, можно добавить чашку кофе перед просмотром – кофеин повышает чувствительность к стрессу. Главное, не переборщить, чтобы не стало страшно по-настоящему.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.