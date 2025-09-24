Представлен первый кадр боевика «Удачи, веселись, не умирай»

Первый кадр боевика «Удачи, веселись, не умирай» с Сэмом Рокуэллом — выход 30 января

Компания 3 Arts Entertainment представила первый кадр фильма Good Luck, Have Fun, Don't Die («Удачи, веселись, не умирай»). Премьера картины состоится 30 января 2026 года.

Приключенческий боевик расскажет о человеке, который берёт в заложники посетителей закусочной в Лос-Анджелесе. Он заявил, что пришёл из будущего и должен спасти людей от искусственного интеллекта.

Главную роль в фильме сыграл Сэм Роукэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В картине также снялись Хейли Лу Ричардсон («В метре друг от друга»), Майкл Пенья («Марсианин») и Зази Битц («Джокер»). Режиссёром выступил Гор Вербински — автор знаменитой франшизы «Пираты Карибского моря».