О чем были картины Алексея Балабанова

Документальная лента "Брат навсегда" Григория и Анны Сельяновых - "дитя семи нянек". В том смысле, что объединились семь онлайн-кинотеатров, чтобы его создать. И такое происходит впервые. Картину показали на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", на Роза Хуторе, рядом с Сочи. Фильм появится в кинотеатрах 30 октября. И видимо, все семь онлайн-кинотеатров также включат картину в свои библиотеки.

© globallookpress

В этом сентябре будет уже 23 года с тех пор как из Кармадонского ущелья прилетела жуткая весть о том, что со своей съемочной группой погиб Сергей Бодров. Что произошло тогда, в 2002 году? Если говорить языком фактов, то с горы Джимара сошел ледник Колка, подо льдом и грудой камней весом несколько тонн погибли 125 человек. Среди них и Сергей Бодров.

А если тем языком, на котором не страшно спрашивать, в чем сила? Если так, то погиб наш связной между лихими девяностыми и тем будущим, где все должно было быть иначе, между чернушной реальностью и надеждой на правду. Между нами настоящими и нами сильными, такими, как Данила Багров. Как брат. Его фильм, который он снимал в Осетии, ведь так и назывался - "Связной". Можно вспомнить о том, какие слова говорил Сергей Бодров. Вот, например, его слова про достоинство:

«Главная отличительная черта Данилы Багрова не в том, что он говорит "а чо?", а в том, что у него есть чувство собственного достоинства. Можно сказать, что "Брат" и "Сестры" - это кино про человеческое достоинство. И это главное, что интересует меня в героях любого фильма, который мне хочется смотреть».

Или про правду:

«С детства сила и авторитет правды были для меня несокрушимы. Но еще тогда я понял, что даже если ты прав, то это вовсе не значит, что тебе будут верить. Оказалось, что за правду надо бороться».

Новую картину также выпустили к этой дате. Но если говорить в целом, то можно посчитать, сколько документальных фильмов про Балабанова - Сельянова - Бодрова-младшего появилось в последние годы: тема на пике популярности. Это и работа Любови Аркус "Балабанов. Колокольня. Реквием", и картина "Алексей Балабанов. Послесловие" Константина Смилги, и "Нас других не будет" Петра Шепотинника. С "Братом навсегда" - четыре фильма. Объяснение интереса к такому феномену простое - когда в определенную эпоху возникает сообщество талантливых людей, эхо его творений разносится на много поколений вперед. В этом году отмечается 25-летие с выхода картины "Брат-2", 33-летие компании СТВ, которую создали Сергей Сельянов и Алексей Балабанов. Да и самому Сергею Сельянову - в 2025-м 70 лет. И его работами в этом году открывается сразу несколько кинофестивалей. Так, уже 4 октября в Геленджике откроется фестиваль "Маяк" - картиной "Лермонтов" Бакура Бакурадзе, где продюсер - также Сельянов.

"Брат навсегда" получился неравномерным. То вдруг кажется, что смотришь кино, посвященное художнику по костюмам Надежде Васильевой (жена Алексея Балабанова) - так много про костюмы. То возникает разговор двух братьев - сыновей Надежды и Алексея - Федора и Петра. И кажется, что все кино - про них. Периодически в кадре появляется Никита Михалков, хотя речь в кино о двух фильмах "Брат", а Михалков был в балабановских "Жмурках". Ирина Салтыкова, Дарья Юргенс, Павел Осовцов - это лишь несколько спикеров из фильма. Есть и иностранные герои, которые вспоминают о работе Балабанова - часть картины снималась в США, создатели документальной ленты шли по следам авторов двух фильмов "Брат". Что более всего ценно в картине - уникальная хроника.

Тем временем

Бистро "Балабанов" с рецептами из фильмов

В Северной столице заработало необычное заведение общепита - бистро "Балабанов". Каждая деталь точки питания - от интерьера до рецептов и названий позиций в меню - отсылает к жизни и творчеству режиссера.

Проект запустили авторы документальной ленты "Брат навсегда" супруги Григорий и Анна Сельяновы. В фильме они подробно рассказали о создании картин "Брат" и "Брат 2", а теперь предлагают поклонникам творчества Алексея Октябриновича познакомиться поближе с бытовой частью жизни режиссера, попробовав его любимые блюда.

Григорий Сельянов давно мечтал создать свое заведение общепита, поделился он в разговоре с корреспондентом "РГ". И как-то раз, сидя за ужином с вдовой Балабанова Надеждой Васильевой, озвучил эту идею. В ответ она рассказала о предложении выкупить имя Балабанова, чтобы создать ресторан, которое поступило ей от малознакомых людей. Но Надежда была убеждена: если и делать такой проект, то только с близкими людьми. А с семьей Сельяновых она дружит давно.

«Мы разрабатывали меню вместе с Надеждой. Она рассказывала, какую еду любил Алексей Балабанов при жизни. Мы переработали эти вкусовые предпочтения вместе с бренд-шефом Алексеем Трофимовым. Получилось интересное меню», — делится Григорий Сельянов.

Каждое блюдо имеет интересную историю. Например, гороховый суп с копченостями приготовлен на основе рецепта блюда, которое кинорежиссер брал с собой, когда ездил на дачу писать сценарии. В частности, так Балабанов написал сценарий для культового фильма "Брат".

Коктейльная карта заведения отсылает к фильмографии Балабанова. Среди авторских позиций - "Жмурки" (гранатовый негрони), "Холодок" (водка с тархуновым ликером, мятой и абсентом). Интерьер бистро тоже вдохновлен творчеством Балабанова, но не отенен мрачностью. Обедать в стиле "Груз-200" - весьма специфическое удовольствие. Поэтому зал оформлен так, чтобы посетители чувствовали уют и ностальгию. Пока заведение может принять не больше 20 гостей. Но в будущем число мест увеличат. Новыми рецептами будет пополняться и меню.