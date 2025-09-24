Критики оценили мини-сериал «Зомби Marvel»

«Никакой оригинальности»: критики смешанно оценили мини-сериал «Зомби Marvel»
24 сентября состоялась премьера мини-сериала «Зомби Marvel» — спин-офф анимационного шоу «Что, если...?», рассказывающее о том, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи. Критики уже посмотрели проект и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% свежести.
Обозреватели хвалят мини-сериал за проработанную анимацию и красивый экшен: все битвы сделаны красиво, жестоко и кроваво. По мнению некоторых критиков, фанатам понравится, как главные герои любимых фильмов убивают друг друга. Ругают шоу за слишком банальный сюжет и отсутствие какой-либо оригинальности.
Что пишут критики о мини-сериале «Зомби Marvel»:
- «Хотя "Зомби Marvel" выходит в странное время для киновселенной, но для поклонников ужасов это достаточно приятное развлечение с несколькими забавными сюрпризами от персонажей, кровавыми убийствами и великолепными боевыми сценами».
- «Иногда сериал "Зомби Marvel" может показаться шаблонным, но ему удалось дать нам именно то, чего не хватало киновселенной Marvel в последние годы».
- «"Зомби Marvel" демонстрирует забавную динамику персонажей и потрясающие концепции в этом уголке мультивселенной, населённом нежитью, но в итоге оказывается просто очередным посредственным сериалом киновселенной».
- «То, что Алая Ведьма снова выступает в роли злодея, говорит об отсутствии оригинальности. Кроме того, происхождение зомби-чумы и её выгода также остаются загадкой. Хотя анимация блестящая, а актёрский состав — отличный, это не спасает пустую историю».
- «"Зомби Marvel" может показаться приятным сериалом, но та смелость, которая требовалась этому проекту, чтобы вывести состав киновселенной Marvel на новую высоту, сводится на нет тональной безликостью, замаскированной под свежесть».
Всего в первый сезон «Зомби Marvel» вошли четыре серии, которые уже доступны на стриминговом сервисе Disney+. Получит ли мини-сериал продолжение, пока неизвестно.