Критики оценили мини-сериал «Зомби Marvel»

24 сентября состоялась премьера мини-сериала «Зомби Marvel» — спин-офф анимационного шоу «Что, если...?», рассказывающее о том, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи. Критики уже посмотрели проект и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% свежести.

Обозреватели хвалят мини-сериал за проработанную анимацию и красивый экшен: все битвы сделаны красиво, жестоко и кроваво. По мнению некоторых критиков, фанатам понравится, как главные герои любимых фильмов убивают друг друга. Ругают шоу за слишком банальный сюжет и отсутствие какой-либо оригинальности.

Что пишут критики о мини-сериале «Зомби Marvel»:

«Хотя "Зомби Marvel" выходит в странное время для киновселенной, но для поклонников ужасов это достаточно приятное развлечение с несколькими забавными сюрпризами от персонажей, кровавыми убийствами и великолепными боевыми сценами».

«Иногда сериал "Зомби Marvel" может показаться шаблонным, но ему удалось дать нам именно то, чего не хватало киновселенной Marvel в последние годы».

«"Зомби Marvel" демонстрирует забавную динамику персонажей и потрясающие концепции в этом уголке мультивселенной, населённом нежитью, но в итоге оказывается просто очередным посредственным сериалом киновселенной».

«То, что Алая Ведьма снова выступает в роли злодея, говорит об отсутствии оригинальности. Кроме того, происхождение зомби-чумы и её выгода также остаются загадкой. Хотя анимация блестящая, а актёрский состав — отличный, это не спасает пустую историю».

«"Зомби Marvel" может показаться приятным сериалом, но та смелость, которая требовалась этому проекту, чтобы вывести состав киновселенной Marvel на новую высоту, сводится на нет тональной безликостью, замаскированной под свежесть».

Всего в первый сезон «Зомби Marvel» вошли четыре серии, которые уже доступны на стриминговом сервисе Disney+. Получит ли мини-сериал продолжение, пока неизвестно.