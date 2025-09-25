Фильм Алексея Чадова откроет фестиваль «Одна шестая»

Кинокартина «(Не)искусственный интеллект» режиссера Алексея Чадова откроет программу VI международного кинофестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге. Премьерный показ фильма состоится 25 сентября на большой сцене Киноконцертного театра «Космос». Мероприятие станет отправной точкой для кинофестиваля, который будет проходить в городе с 25 по 30 сентября.

Сюжетная линия картины разворачивается вокруг студента по имени Женя, который в ходе экскурсии неожиданно оказывается заключенным в тело экспериментального робота «Апостол». Искусственный интеллект машины принимает решение о побеге из научной лаборатории и полностью берет управление под свой контроль. Главному герою предстоит найти способ взаимодействия с технологией, чтобы вернуться к нормальной человеческой жизни.

В рамках фестивальной программы зрителям будут представлены 24 киноленты, включая 12 игровых и 12 документальных фильмов из разных стран мира, писало ИА «Уральский меридиан». В числе участников — работы кинематографистов из России, Индии, Италии, Непала, Турции, Китая, Швейцарии и Северной Македонии. Особое внимание организаторы уделили дебютным работам режиссеров из стран Европы и Евразии. Посещение открывающего фестиваль показа является бесплатным для всех желающих при условии предварительной регистрации на официальном портале кинопраздника.