В Сети вышли первые два фильма проекта "В поисках Андрея Рублева"

Документальный цикл "В поисках Андрея Рублева" выйдет в онлайн-кинотеатре Start. Первые два фильма выйдут 25 сентября. Следующие два - 2 октября.

Авторы исследуют жизненный и творческий путь великого художника, а также духовный феномен, стоящий за русскими иконами. Проект поддержал Институт развития интернета. Героями первых двух фильмов стали священнослужители, искусствоведы, научные сотрудники и консультанты, много лет изучающие труд и наследие Андрея Рублева. Главный интервьюер - соавтор проекта Софико Шеварднадзе. Идейный автор Алексей Боков.

Главный редактор - Левон Нерсесян, искусствовед, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи и один из самых известных в России специалистов по древнерусскому искусству. Художником-постановщиком стала известный реставратор Альбина Назимова-Листьева, для которой этот документальный фильм стал первой работой в киноиндустрии по прошествии многих лет. По её словам, наследие Андрея Рублева - это красота, спасающая души людей, а гармония совершенных линий и чистого цвета, рождает символы и образы, объединяющие прошлое и будущее русского искусства уже более шести веков.

Съемки велись в исторических локациях, где сохранилось наследие Древней Руси и творения Андрея Рублева: от храмов Владимиро-Суздальского заповедника с уникальными фресками до ведущих музеев страны, включая центр православной России - Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Однако цикл представляет собой не просто съемки в исторических местах, но и реконструкцию эпохи Андрея Рублева.

Образ иконописца исполнил актер Кирилл Кяро. Cпециально для "РГ" артист прокомментировал свою работу: