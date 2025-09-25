«Герои Арктики»: мультсериал с Сергеем Безруковым выходит 28 сентября

Премьера состоится на «Кинопоиске» в День работника атомной промышленности. В основе сюжета – путешествие школьников по Арктике для спасения древнего животного.

Российский анимационный сериал «Герои Арктики», созданный при поддержке Института развития интернета и Росатома, готовится к премьере 28 сентября. Проект сочетает приключенческий сюжет с образовательной составляющей, знакомя зрителей с природой Арктики и достижениями отечественной науки.

Сюжет разворачивается вокруг уникальной находки российских ученых – живого мамонтенка, обнаруженного в древнем криогенном саркофаге на острове Врангеля. Главные герои – школьники из Благовещенска и китайского Хэйхэ – отправляются в опасное путешествие по Северному морскому пути, чтобы спасти древнее животное от рук недобросовестных бизнесменов.

Интересно, что народный артист России Сергей Безруков не только озвучил капитана атомного ледокола «Игорь Курчатов», но и стал прототипом для создания компьютерного персонажа.

Сериал из пяти серий покажет реальные объекты российской арктической инфраструктуры, включая ледокольный флот и плавучую атомную электростанцию.