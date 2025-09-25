Опубликован свежий постер «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина

Появился свежий постер «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина

Создатели фильма «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина выпустили его новый постер.

Лента посвящена жизни музыканта Брюса Спрингстина. Сюжет расскажет о периоде в карьере культового певца во время выхода альбома Nebraska в 1982 году.

Режиссёром картины выступил Скотт Купер — автор фильмов «Сумасшедшее сердце» и «Чёрная месса». Главную роль исполнил звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт. В фильме также снялись Джереми Стронг («Джентльмены»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Стивен Грэм («Большой куш»).

Зарубежная премьера в кинотеатрах состоится 24 октября.