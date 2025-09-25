Вышел сериал «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков»

Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Дом Гиннесса» от автора «Острых козырьков». Можно посмотреть уже все восемь серий.

Сериал рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Автором сценария выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Действие «Дома Гиннесса» происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому фамильная пивоварня добилась невероятного успеха.