«Есть только МиГ»: вышел трейлер героической комедии

Опубликован новый трейлер, а также постер российского фильма о Великой Отечественной войне "Есть только МиГ", который позиционируется как "героическая комедия".

© Российская Газета

Сюжет разворачивается в 1944 году. Красная армия, освободив восточные рубежи Польши, продолжает свой путь на Запад. Летчик-истребитель старший лейтенант Иван Поливанов получает тяжелое ранение и теряет возможность подняться в воздух. С этих пор он возглавляет ложный аэродром - макет, призванный вводить врага в заблуждение. В глубине леса герой обнаруживает обломки истребителя "МиГ". И решает восстановить самолет...

Режиссер - Александр Жигалкин. Продюсер - Игорь Угольников, снявшийся в одной из ролей.

В главных ролях: Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Антон Батырев, Алексей Дмитриев, Михаил Евланов и другие.

Предыдущий трейлер - здесь. Видео о съемках - здесь.