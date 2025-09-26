Вышел трейлер исторического сериала «Князь Андрей»

Кинокомпания «Москино» представила первый трейлер фильма «Князь Андрей». Историческое шоу выйдет уже скоро на телеканале «Россия», а также на платформе «Смотрим» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Князь Андрей» расскажет историю жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей в XII веке. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провёл несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превратив её в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт.

Главную роль в проекте исполнил Александр Голубев («ГДР»). В сериале также снялись Александр Балуев («Вызов»), Сергей Безруков («Бригада»), Александр Устюгов («28 панфиловцев») и другие актёры. Режиссёром сериала выступил Давид Ткебучава («Душегубы»).