Начались съемки комедийного детектива «Я призрак»

В Москве начались съемки комедийного детектива ТНТ "Я призрак" с Гариком Харламовым и Денисом Власенко в главных ролях.

© Российская Газета

Зрителям предстоит погрузиться в приключения харизматичного мошенника и наивного полицейского, которым придется объединиться для общего дела, хотя еще вчера они стояли по разные стороны закона.

По сюжету Паша "Ветерок", которого играет Гарик Харламов, - гениальный аферист, создавший финансовую пирамиду и втянувший в нее и доверчивых граждан, и бизнесменов, и криминальных авторитетов. Ветерок собирается исчезнуть с деньгами на Бали, однако его планы рушатся - кто-то уже прицелился в него из снайперской винтовки.

Расследованием этого загадочного убийства начинает заниматься молодой оперативник Леша Болдырев (Денис Власенко), который сам стал одной из жертв Ветерка, вложив последние деньги в пирамиду ради лечения бабушки.

Пока Леша осознает происходящее, перед ним появляется призрак Паши. Аферист вернулся, потому что должен искупить вину перед тем, кого обманул. Теперь Леша под руководством Паши расследует убийство, шаг за шагом погружаясь в опасный мир своих бывших клиентов.

Автор сценария и режиссер-постановщик - Эмиль Никогосян. В главных ролях: Гарик Харламов, Денис Власенко, Алена Долголенко, Борис Дергачев, Антон Филипенко, Анна Михалкова, Андрей Федорцов, Александр Робак, Евгений Санников, Никита Никитин.