Состоялась мировая премьера фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо

25 сентября состоялась мировая премьера фильма «Битва за битвой» — нового драматического триллера с Леонардо Ди Каприо. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России лента неофициально доберётся через неделю, 2-го октября.

«Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона, постановщика «Нефти», «Магнолии» и «Призрачной нити». Это самый дорогой фильм в карьере кинодеятеля — он обошёлся Warner Bros. примерно в $ 140 млн. Сюжет ленты расскажет о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, чью дочь похищает давний враг, полковник Стив Локджо. Чтобы её спасти, Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам.

Вместе с Леонардо Ди Каприо в ленте также сыграли Шон Пенн («Таинственная река»), Бенисио Дель Торо («Убийца») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»).