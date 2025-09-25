Мультфильм Netflix установил абсолютный рекорд

Компания Netflix поделилась статистикой мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». За 91 день лента набрала свыше 325 млн просмотров.

Проект ещё в конце августа стал самым популярным фильмом стримингового сервиса, но теперь он значительно обгоняет другие картины и сериалы Netflix. Так, первый сезон знаменитой «Игры кальмаров» достиг за тот же срок 265,2 млн просмотров, а фильм «Красное уведомление» — 230,9 млн.

«Кей-поп-охотницы на демонов» вышли на Netflix 20 июня. Сюжет анимационной ленты повествует о трёх участницах музыкальной группы Huntrix, которые на протяжении многих лет с помощью пения защищают наш мир от демонов. Всё меняется, когда их фанатов начинает перетягивать к себе мужской коллектив. Проект получил очень высокие оценки от критиков и зрителей, в Netflix тем временем уже работают над продолжением и спин-оффами.