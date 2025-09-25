Сериал «Никто этого не хочет» вернется на стриминг 23 октября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер второго сезона сериала «Никто этого не хочет». Шоу вернётся на стриминг уже 23 октября — в продолжение войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Никто этого не хочет» рассказывает о двух непохожих друг на друга людях: мужчине-раввине и женщине, ведущей подкаст для взрослых. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга, хотя их близкие не в восторге от такого выбора.

Главные роли в сериале исполнили Кристен Белл («Выбор Грейси»), Адам Броди («Американское чтиво») и Джастин Люпе («Мистер Мерседес»). Шоураннерами второго сезона «Никто этого не хочет» выступили Брюс Эрик Каплан и Дженнифер Коннер — авторы сериала «Девочки».