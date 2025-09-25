Вышел трейлер мультфильма «В твоих снах» от Netflix — премьера 14 ноября

Чемпионат.com

Компания Netflix представила трейлер мультфильма In Your Dreams («В твоих снах»). Премьера картины на стриминговом сервисе состоится 14 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные герои ленты — юная Стиви и её младший брат Эллиот, которые находят книгу о загадочном Песочном человеке. Персонаж из произведения дарит людям сны и может исполнить любую мечту. Стиви и Эллиот отправляются в мир грёз, чтобы найти Песочного человека и загадать им заветное желание — спасти брак их родителей.

В мультфильме главные роли озвучили Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Кристин Милиоти («Пингвин») и Боб Берген («Корпорация монстров»). Режиссёрами выступили Александр Ву и Эрик Бенсон, ранее работавшие над «Коллекцией короткометражных мультфильмов Pixar: Том 2».