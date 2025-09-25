Что известно о мультфильме «Губка Боб: в поисках квадратных штанов»

В декабре 2025 года выходит полнометражный мультфильм «Губка Боб: в поисках квадратных штанов». Это уже четвертый фильм о приключениях жителей подводного городка Бикини Боттом, который продолжает события оригинального мультсериала. По сюжету Губке Бобу и его друзьям придется столкнуться с великим и ужасным пиратом Летучим Голландцем и отправиться в неисследованные мрачные глубины. Дата выхода полнометражки, трейлер, подробности о сюжете и персонажах — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Главное о фильме

Оригинальное название: The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

Страна: США

Жанр: мультфильм, комедия, приключения, семейный

Дата выхода: декабрь 2025 года

Режиссер: Дерек Драймон

Студия: Paramount Pictures и Nickelodeon Movies

Дата выхода

Мировая премьера фильма «Губка Боб: в поисках квадратных штанов» состоится 26 октября 2025 года в день закрытия фестиваля Американского института киноискусств (AFI). В кинотеатрах США картину начнут показывать 19 декабря 2025 года. Чуть позже ожидается прокат в других странах, а также на онлайн-платформах. Данных о выходе полнометражки в России пока нет.

Полнометражный мультфильм «Губка Боб: в поисках квадратных штанов» выйдет 19 декабря 2025 года

Трейлер

Paramount Pictures в июле 2025 года выпустила тизер-трейлер к фильму «Губка Боб: в поисках квадратных штанов». В ролике зрителям раскрыли некоторые детали сюжета, показали основных персонажей и локации — подводный парк аттракционов, корабль-призрак, мрачные глубины океана.

По кадрам из тизера понятно, что фильм будет сочетать в себе 2D- и 3D-стили. Включили в полнометражку и сцены с живыми актерами. Несмотря на современный подход к графике, авторы постарались воссоздать атмосферу первого сезона франшизы о Спанч Бобе, который вышел в 1999 году.

Сюжет

Новый полнометражный фильм остается в привычной вселенной сериала — на дне Тихого океана. В нем появятся все ключевые персонажи: неутомимый оптимист Губка Боб, морская звезда Патрик, ворчливый осьминог Сквидвард и хитрый мистер Крабс.

О чем сериал «Губка Боб Квадратные Штаны»

Культовый мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны» рассказывает о морской желтой губке по имени Боб. Главный герой живет в доме-ананасе, работает поваром и весело проводит время с друзьями. Каждый эпизод посвящен приключениям или нелепым ситуациям, в которые попадают герои. Основные персонажи сериала:

Спанч Боб — желтая морская губка, главный герой;

Патрик Стар — розовая морская звезда, глуповатый друг Губки Боба;

Сквидвард Тентаклс — ворчливый и надменный осьминог, сосед Губки Боба и Патрика;

Юджин Крабс — красный краб, владелец ресторана «Красти Краб»;

Сэнди Чикс — белка, подруга Губки Боба.

У сериала по-настоящему культовая музыкальная заставка. Каждый хотя бы раз слышал эти строчки:

— Вы готовы, дети? — Да, капитан! — Я не слышу! — Так точно, капитан! — Кто проживает на дне океана? — Спанч Боб Сквэр Пэнтс!

Сериал создал морской биолог и художник-мультипликатор Стивен Хилленберг. Премьера «Губки Боба» состоялась летом 1999 года на канале Nickelodeon. Новые эпизоды выходят до сих пор — всего снято уже 15 сезонов. Еще во вселенной Губки Боба — три полнометражных фильма: «Губка Боб Квадратные Штаны» (2004), «Губка Боб в 3D» (2015), «Губка в бегах» (2020).

Отчаянно желая стать большим, Губка Боб решает доказать свою храбрость, отправившись вслед за Летучим Голландцем, таинственным пиратом-призраком, в комедийное морское приключение официальный синопсис мультфильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (2025)

По сюжету главный герой становится совсем большим — вырастает до 36 «ракушек», и его наконец-то пускают в парк развлечений для взрослых. Там он решает получить сертификат морского разбойника, но случайно вызывает дух злобного моряка Летучего Голландца. Коварный злодей похищает Губку Боба и Патрика, перенося их в самые глубокие и опасные пучины.

Новый фильм обещает быть комедийным, с характерными, местами абсурдными, шутками. «Мы сделали упор на веселье и глупость. Это просто забавное и немного нелепое приключение», — рассказал режиссер фильма Дерек Драймон.

Озвучка

Почти все актеры озвучки нового фильма знакомы поклонникам вселенной Губки Боба. Например, в создании картины вновь приняли участие Томас Кенни в роли Спанч Боба и Роджер Бампасса в роли Сквидварда.

Новые исполнители тоже будут — например, Джордж Лопес, Ice Spice (Айсис Гастон), Артуро Кастро, Шерри Кола, Реджина Холл. Их роли в полнометражке пока не раскрываются.

Зато Марк Хэмилл, которого зрители знают по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах». Голландец — дух озлобленного пирата, который пугает обитателей подводного мира и крадет души. Персонаж уже не раз появлялся в оригинальном сериале. Как отметил Марк Хэмилл, его задача как актера — представить антагониста в фильме по-настоящему страшным.

«Если я хорошо выполню свою работу, каждый ребенок в Америке возненавидит меня», — пошутил Хэмилл на презентации фильма во время конференции CinemaCon 2025.

Актеры озвучки фильма «Губка Боб: В поисках квадратных штанов»:

Томас Кенни («Котопес») — Губка Боб, улитка Гэри;

Билл Фагербакке («Джуманджи») — морская звезда Патрик;

Роджер Бампасс («Котопес») — осьминог Сквидвард;

Клэнси Браун («Побег из Шоушенка», «Миллиарды») — краб мистер Крабс;

Кэролин Лоуренс («Джимми Нейтрон») — белка Сэнди;

Мистер Лоуренс («Лагерь Лазло») — Планктон;

Марк Хэмилл («Звездные войны», «Жизнь Чака») — пират Летучий Голландец;

Айсис Гастон («Самые высокие, самые низкие»);

Артуро Кастро («Нарко»);

Шерри Кола («Семейное дело»);

Джордж Лопес («Синий Жук»);

Реджина Холл («Очень страшное кино»).

Производство

О том, что ожидается четвертый фильм о приключениях Спанч Боба и его друзей, стало известно в 2022 году. Спустя год создатели объявили название картины — «Губка Боб: в поисках квадратных штанов» — и раскрыли имя режиссера.

Им стал американский мультипликатор Дерек Драймон. Долгое время он работал как креативный режиссер и главный продюсер над оригинальным сериалом про Губку Боба.

Фильм о Спанч Бобе — вторая полнометражная работа Драймона, где он выступает в качестве режиссера. Первым крупным проектом была четвертая часть мультфильма «Монстры на каникулах», которая вышла в 2022 году. Как отмечал сам Драймон в интервью Collider, опыт работы над «Монстрами» помог ему при создании полнометражки о Губке Бобе.

«Продолжительность полнометражного фильма — это уже само по себе испытание. Это сложно: 80-90 минут нужно рассказывать историю и удерживать внимание зрителей. Когда я взялся за «Губку Боба», предыдущий опыт дал мне уверенность в том, что не нужно сдаваться, когда что-то идет не так, когда кажется, что все вот-вот развалится», — Дерек Драймон, мультипликатор, режиссер.

За сценарий фильма отвечали Пэм Брэди («Южный парк», «Смурфики») и Мэтт Либерман («Семейка Аддамс», «Рождественские хроники»). Также в команде создателей — аниматоры и сценаристы Марк Чеккарелли, Казимерас Гедиминас «Каз» Прапуоленис, которые работают над мультсериалом про Губку Боба.

У фильма будет оригинальный саундтрек — его записал американский композитор Джон Дебни. Ранее он создавал музыку к другому фильму о Спанч Бобе — «Губка Боб в бегах». Трек для фильма записала и рэп-исполнительница Ice Spice (Айсис Гастон), которая будет озвучивать одного из персонажей фильма.