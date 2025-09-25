Что известно о фильме «Марти Великолепный»

В начале 2026 года в российский прокат выйдет новый проект студии A24 — фильм «Марти Великолепный». Тимоти Шаламе перевоплотится в гениального и крайне экспрессивного игрока в настольный теннис, а его партнершей по кадру станет Гвинет Пэлтроу, которая не снималась в кино со времен последних «Мстителей». «Лента.ру» раскрывает детали сюжета, полный каст и точную дату выхода фильма.

Главное о фильме

Страна: США, Финляндия

Оригинальное название: Marty Supreme

Жанр: спортивная комедия

Возрастное ограничение: 18+

Производство: студия A24

Режиссер: Джош Сэфди

Сценаристы: Джош Сэфди и Рональд Бронштейн

Премьера в мире: декабрь 2025 года

Покажут ли в России: да

В главных ролях: Тимоти Шаламе, Одесса Эзайон, Гвинет Пэлтроу, Фрэн Дрешер

Дата выхода

В декабре 2024 года студия A24 Тимоти Шаламе в главной роли будет официальная премьера в России.

Фильм «Марти Великолепный» выйдет в российский прокат 15 января 2026 года

За отечественный релиз фильма отвечает компания «Атмосфера кино» — это она показала россиянам оскароносную «Анору», «Балерину» с Аной де Армас и «Дракулу» Люка Бессона.

«Кинопоиск» включил «Марти Великолепного» в список самых ожидаемых фильмов 2025 года. По данным портала, выхода картины ждет около пяти тысяч пользователей.

Трейлер

Первый трейлер к фильму «Марти Великолепный» появился на YouTube-канале студии A24 в августе 2025 года. За месяц с момента релиза видеоролик посмотрели более шестнадцати миллионов раз.

Сюжет

О сюжете фильма «Марти Великолепный» практически ничего не известно. События развернутся в США в середине пятидесятых годов XX века. В центре истории окажется эксцентричный игрок в настольный теннис Марти Маузер (Тимоти Шаламе).

«Молодой амбициозный парень с мечтой, которую никто не уважает, пойдет через настоящий ад, чтобы стать великим», — гласит официальный синопсис картины.

Марти Маузер — вымышленный персонаж, но у него есть реальный прототип. Это профессиональный теннисист Марти Рейсман

Рейсман начал играть в настольный теннис еще в юном возрасте. За свою продолжительную карьеру он сумел завоевать множество титулов (в том числе пять бронзовых медалей на чемпионате мира по настольному теннису). Мировую известность Рейсману принес его уникальный стиль игры. Спортсмен часто обманывал ожидания соперников и превращал свою игру в настоящее шоу.

СМИ обращают внимание, что «Марти Великолепный» — это не байопик, а вымышленная история, которая частично основана на жизни Марти Рейсмана.

Создатели и производство

В декабре 2023 года актер Тимоти Шаламе сообщил, что на следующий год у него запланировано два ярких проекта, один из которых связан с пинг-понгом. Подробности об этой загадочной картине появились только через полгода. Тогда стало известно, что в разработке находится фильм «Марти Великолепный», а Шаламе действительно исполнит в нем главную роль.

За производство картины отвечает один из главных хитмейкеров последних лет — студия A24. Среди ее проектов: «Солнцестояние» с Флоренс Пью, «Еретик» с Хью Грантом и оскароносное «Все везде и сразу»

Режиссером и сценаристом картины стал Джош Сэфди. «Марти Великолепный» — его первый сольный фильм за 17 лет. Предыдущие картины — «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером и «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном — Джош Сэфди снимал вместе со своим братом Бенни. Кстати, оба этих фильма тоже выпустила студия A24.

Соавтором сценария фильма стал Рональд Бронштейн, который работал над предыдущими фильмами братьев Сэфди. Бронштейн вошел и в число продюсеров картины — помимо него, эту должность заняли Эли Буш («Отель «Гранд Будапешт»), Энтони Катагас («12 лет рабства») и исполнитель главной роли Тимоти Шаламе.

Нью-йоркский блок съемок «Марти Великолепного» Японию.

За операторскую работу отвечал Дариус Хонджи, снявший несколько фильмов режиссера Вуди Аллена («Полночь в Париже», «Магия лунного света», «Римские приключения») и «Микки 17» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо.

«Марти Великолепный» — самый дорогой фильм студии A24

«Падение империи», обошелся студии в пятьдесят миллионов.

Актеры и роли

Тимоти Шаламе (франшиза «Дюны») осторожно говорил о том, что сыграет в фильме о пинг-понге, еще в 2023 году. Летом 2024-го стало известно, что актеру досталась роль теннисиста Марти Маузера, прототипом которого стал профессиональный игрок в настольный теннис.

Перед началом съемок Шаламе несколько месяцев учился играть в пинг-понг. Его тренерами стали теннисист Диего Шааф и участница Олимпийских игр Вей Ванг.

Он [Тимоти Шаламе] хотел стать по-настоящему профессиональным игроком в настольный теннис, перед тем как начать съемки Дариус Хонджи оператор фильма «Марти Великолепный»

Хонджи добавил, что роль Марти Маузера будет заметно отличаться от остальных работ Шаламе. «Не уверен, что люди вообще его узнают», — заявил оператор.

Какие актеры сыграют в фильме «Марти Великолепный»

Тимоти Шаламе («Вонка») — Марти Маузер, профессиональный игрок в настольный теннис;

Гвинет Пэлтроу («Железный человек») — актриса Кэрол Данн, любовный интерес Маузера;

Кевин О’Лири (бизнесмен, «Мистер Удивительный» из развлекательного шоу Shark Tank) — Милтон Роквелл;

Фрэн Дрешер («Красавцы») — миссис Маузер, мать Марти.

Помимо этого, в касте картины заявлены Одесса Эзайон («Нэшвилл»), Сандра Бернхард («Король комедии») и другие.

В сентябре 2025 года стало известно, что одну из ролей в фильме сыграет рэпер Tyler, the Creator (настоящее имя — Тайлер Оконма). «Марти Великолепный» станет для музыканта дебютом в большом кино. Кого именно сыграет Тайлер, не уточняется.

Вообще, в фильме Джоша Сэфди появится много непрофессиональных актеров — если Абель Феррара, иллюзионист Пенн Джиллетт и канатоходец Филипп Пети.