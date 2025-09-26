Появился новый трейлер третьей части «Аватара»

В Сети появился очередной трейлер эпического научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел" (Avatar: Fire and Ash).

Новый ролик демонстрирует передовую CGI-графику, невероятно красивые локации и ключевых персонажей, в особенности представителей "огненного" племени Наʼви.

Роли в картине исполнили Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Джованни Рибизи, Дэвид Тьюлис, Джемейн Клемент, Стивен Лэнг и другие.

Премьера третьей части франшизы назначена на 19 декабря 2025 года.

Два продолжения - "Аватар 4" и "Аватар 5" - в настоящий момент находятся на разных стадиях производства. Ожидается, что они выйдут 21 декабря 2029 года и 19 декабря 2031 года.