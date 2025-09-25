Альмадовару - 76 лет: Испанский режиссер раскрыл в кино природу женщины

Национальная Служба Новостей

Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, что Альмадовар прошел длинный творческий путь от парадоксально мыслящего до глубокого режиссера.

Как сложился творческий путь испанского режиссера Педро Альмадовара
©  nsn.fm

Педро Альмадовар сделал Испанию кинематографичной страной, открыл миру Антонио Бандераса и раскрыл природу женщины, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Обладателю двух премий «Оскар» («Все о моей матери» - «Лучший фильм на иностранном языке» и «Поговори с ней» - «Лучший оригинальный сценарий») испанскому режиссеру Педро Альмадовару 25 сентября исполняется 76 лет. В прошлом году на 81-м Венецианском кинофестивале, его фильм «Комната по соседству» был удостоен «Золотого льва».

«Альмадовар удивительно раскрывает природу женщины. Для меня любимый его фильм - это «Кожа, в которой я живу». Он перевернул мое представление о мужчинах и женщинах. Это было удивительное проникновение вглубь человеческой психологии, особенно женской. По глубине проникновения я бы сравнил его только с автором «Красотки» Гари Маршаллом. Это удивительное человеческое понимание, и зрителям он дает возможность почувствовать женскую душу. Кроме того, Альмадовар открыл миру Бандераса», - сказал Шнейдеров.

Всемирная известность пришла к Альмадовару в конце 1980-х годов, когда он снимал комедийные мелодрамы. А последний фильм самого жизнерадостного режиссера – «Комната по соседству» - осмысляет тему смерти.

«Испания - не самая кинематографическая страна мира, и Альмадовар в своих ранних фильмах изо всех сил привлекал внимание к стране. Его можно сравнить с Ларсом Фон Триером, который привлекал внимание эпатажем к своей стране. Но потом, когда Альмадовар стал известным, получил признание, он начал думать о душе. Он стал гораздо более глубоким, мыслящим и зачастую парадоксально мыслящим режиссером. Но это естественный процесс. Никто не знает, чего ждать от него сегодня. Он, слава богу, здоров. И я очень рад, что он еще достаточно молодой в сравнении с Клинтом Иствудом, который продолжает снимать кино. Альмадовар в прекрасной форме и будет нас радовать новыми фильмами», - добавил критик.

Актер театра и кино, режиссер, депутат Госдумы Николай Бурляев в интервью НСН ранее рассказал о своем фильме «Никита», посвященного кинорежиссеру Никите Михалкову.