Опубликованы кадры четвертого сезона «Ведьмака»

Издание Entertainment Weekly поделилось новыми кадрами из четвёртого сезона сериала «Ведьмак». Премьера продолжения фэнтезийного шоу состоится на стриминговом сервисе Netflix 30 октября.

Роль Геральта из Ривии исполнил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла («Человек из стали»), после того как тот ушёл из проекта. В четвёртом сезоне также появится знаменитый вампир Регис из оригинальной книжной серии — его воплотил на экране звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Лоренс Фишбёрн.

© Entertainment Weekly/Netflix

© Entertainment Weekly/Netflix

© Entertainment Weekly/Netflix

© Entertainment Weekly/Netflix

© Entertainment Weekly/Netflix

Четвёртый сезон «Ведьмака» сняли в октябре 2024 года и в течение длительного времени не выпускали его. Производство пятого сезона сериала стартовало в феврале 2025 года. Он станет заключительным для «Ведьмака».