Вышел тизер сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких

Не так давно "РГ" писала о том, что онлайн-кинотеатры KION и Okko при поддержке Института развития интернета (ИРИ) приступили к съемкам нового фантастического сериала "Полдень", основанного на романе братьев Стругацких "Жук в муравейнике" из цикла "Мир Полудня".

скриншот из сериала «Полдень»

Роман, написанный в 1979 году Аркадием и Борисом Стругацкими, переиздан и переведен на 19 языков, но экранизирован будет впервые.

Действие сериала разворачивается в 2278 году. Как и роман, сериал начинается с того, что глава Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Льва Абалкина (Максим Матвеев) - прогрессора, который вопреки правилам прервал свою миссию на планете Надежда и вернулся на Землю. Каммереру предстоит не только найти Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией странников, спасти всю Землю от катастрофы…

Режиссер - Клим Козинский. Сериал входит в число самых ожидаемых российских проектов.