Появились новые кадры сериала «Спартак: Дом Ашура»

Стриминговый сервис STARZ назвал дату выхода сериала «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» начнёт выходить уже 5 декабря. Вместе с этим авторы представили новые кадры проекта с главными героями сериала.

Сюжет нового сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.

© Starz

© Starz

© Starz

© Starz

© Starz

© Starz

© Starz

© Starz

© Starz

Главные роли в шоу сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт, создатель оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».