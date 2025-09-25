Появились новые кадры сериала «Спартак: Дом Ашура»

Cериал «Спартак: Дом Ашура» стартует 5 декабря — новые кадры
Стриминговый сервис STARZ назвал дату выхода сериала «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» начнёт выходить уже 5 декабря. Вместе с этим авторы представили новые кадры проекта с главными героями сериала.
Сюжет нового сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.
© Starz
Главные роли в шоу сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт, создатель оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».