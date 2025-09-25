Представлен первый тизер-постер драмы «Айда!»

В рамках презентации нового сезона проектов Института развития интернета (АНО "ИРИ"), которая проходит в Москве, был представлен тизер-постер криминальной драмы "Айда!" - сериала о том, как и в силу каких исторических обстоятельств сформировалась "братва" и как произошел разгром крупнейшей казанской ОПГ "Тяп-Ляп" в конце 1970-х.

Режиссер сериала - Олег Асадулин ("Тест на беременность 2", "Снежный человек").

По сюжету подросток из привилегированной семьи Гриша (Алексей Онежен) переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден выучить его жестокие правила.

Неожиданным наставником Гриши становится идеолог банды "Тяп-Ляп" Захаревич (Даниил Воробьев) - умный, образованный и амбициозный манипулятор, усилиями которого подростки охотно вступают в группировку. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, - начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.