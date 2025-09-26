Вышел трейлер третьего сезона антологии «Звездные войны: Видения»

Disney опубликовала трейлер третьего сезона антологии «Звёздные войны: Видения», в котором показали кадры из эпизодов аниме, выполненных в разных стилях.

Шоу стартует 29 октября в Disney+, однако в России сервис не работает.

«Звёздные войны: Видения» — антология проектов в абсолютно разных стилях, которые не входят в канон франшизы и позволяют авторам проявить свой творческий потенциал. Во второй сезон вошли короткометражки от студий из Японии, Индии, Великобритании, Ирландии, Испании, Чили, Франции, Южной Африки и США.

Второй сезон вышел в мае 2023 года и получил тёплые отзывы геймеров и критиков.