Съемки новой части «Грани будущего» запланированы на 2026 год

Чемпионат.com

По данным сайта Production Weekly, съёмки новой части «Грани будущего» запланированы на 2026 год. Точной даты пока нет.

Съемки новой части «Грани будущего» запланированы на 2026 год
© Чемпионат

К своим ролям в продолжении должны вернуться Том Круз и Эмили Блант. Главным препятствием для съёмок новой «Грани будущего» всегда был плотный график Круза. За последнее десятилетие он снялся в четырёх частях «Миссия невыполнима», втиснув между ними только «Сделано в Америке» и «Топ Ган: Мэверик».

«Грань будущего» — фантастический боевик, рассказывающий о недалёком будущем, когда инопланетяне вторгаются на Землю. Пришельцы оказываются слишком сильны, поэтому люди им не в силах помешать. Майор Уильям Кейдж умирает во время битвы, но внезапно оказывается во временной петле и попадает в один и тот же бой.