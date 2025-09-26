Съемки новой части «Грани будущего» запланированы на 2026 год

По данным сайта Production Weekly, съёмки новой части «Грани будущего» запланированы на 2026 год. Точной даты пока нет.

К своим ролям в продолжении должны вернуться Том Круз и Эмили Блант. Главным препятствием для съёмок новой «Грани будущего» всегда был плотный график Круза. За последнее десятилетие он снялся в четырёх частях «Миссия невыполнима», втиснув между ними только «Сделано в Америке» и «Топ Ган: Мэверик».

«Грань будущего» — фантастический боевик, рассказывающий о недалёком будущем, когда инопланетяне вторгаются на Землю. Пришельцы оказываются слишком сильны, поэтому люди им не в силах помешать. Майор Уильям Кейдж умирает во время битвы, но внезапно оказывается во временной петле и попадает в один и тот же бой.