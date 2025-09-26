Аскольд Запашный рассказал, что мешает его мечте снять фильм

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил НСН, что мечтает снять фильм, но люди видят в нем только дрессировщика.

© Соцсети

Художественный руководитель Большого Московского цирка народный артист РФ Аскольд Запашный признался НСН, что в киноиндустрии не видят в нем режиссера, несмотря на его опыт и желание снять серьезное кино.

Ранее Аскольд поделился, что мечтает снять фильм – фэнтези или ужастик, передает Metro. Он рассказал, почему так и не взялся за этот проект.

Запашный раскрыл детали съемок фильма про дрессировщика «Встань и иди»

«Я бы снял фильм с большим удовольствием, но я приучен делать либо хорошо, либо не делать никак. В любой индустрии важно собрать профессиональную команду. Мне не очень хочется сделать что-то плохо, как делают некоторые, приходящие в кино. К этому важно тщательно подготовиться, мешает организационный момент в первую очередь. Есть стереотипы у людей, от которых бы зависел успех этого мероприятия. Люди считают, что я исключительно дрессировщик, связан только с тиграми и львами. Когда речь идет о режиссуре, люди не понимают, почему нужно связываться с Запашным. Ко мне могут обратиться, если нужны тигры в кадр, площадка, знания о цирке. Люди вообще не знают, чем я занимался много лет. У меня очень богатый режиссерский опыт, я педагог в ГИТИСе по режиссуре. Этот барьер сломать пока не могу. Когда я завожу серьёзный разговор о создании кино, люди не понимают, зачем им это нужно», - признался он.

Он также рассказал, почему хочет попробовать себя именно в фантастике.

«Творчеством я занимаюсь очень много лет, делаю масштабные проекты разного жанра. Мне кажется, что наиболее креативный жанр именно тот, где присутствует фантастика – фэнтези, космическая фантастика, ужастики. В этом смысле есть отход от реальности. Драма и комедия – это немного другое, там нет такого богатого потенциала для применения фантазии. На международном рынке я вижу двигателем прогрессии именно фантазию. Фантазеры и романтики двигают мир вперед. Это интереснее. Но это не значит, что я на этом зациклен. Это не единственное, чем я бы хотел заниматься», - добавил собеседник НСН.

Ранее стартовали съемки фильма «Встань и иди» о первом в России дрессировщике, который работает со львами на протезах. Эдгард Запашный признался, что в основу ляжет личная история, связанная с его другом Виталиком. Главную роль исполнит актер Гела Месхи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».