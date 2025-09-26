«Профессиональный сосед» покажет, как решить квартирный вопрос

Начались съемки нового сериала "Профессиональный сосед" - комедии о квартирном вопросе с Владимиром Сычёвым в главной роли. Сериал готовится для онлайн-кинотеатра Okko и телеканала ТНТ.

В любую квартиру с неправильно оформленными документами может подселиться профессиональный̆ сосед - квартирный рейдер, получивший право пользования долей в недвижимости. Он будет всеми законными, но бесчеловечными способами добиваться получения оставшейся части квартиры. Именно с таким хладнокровным противником сталкивается неполная семья Малютиных, живущая в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве. Теперь их жизнь превращается в борьбу за выживание.

Главный антагонист сериала - Баев, профессиональный сосед, которого играет Владимир Сычёв ("Физрук"). Его герой - собирательный образ: несчастный и одинокий человек, профессиональный злодей, который все прекрасно понимает и сам не в восторге от своей работы. Он остроумен и использует законные, изящные и при этом неожиданные методы выселения. Деятельность Баева неоднозначна, проблема, поднятая в сериале, сложная, поэтому при подготовке проекта съемочная группа консультировалась с юристами.

Режиссёр Михаил Шулаев, оператор - Андрей Мирошниченко. Авторами сценария и креативными продюсерами стали Игорь Санников и Евгений Сафронов. Роли в сериале также исполняют: Анастасия Имамова, Арина Постникова, Илья Сигалов, Анатолий Кот, Евгения Ахременко, Георгий Дронов, Олеся Судзиловская и другие.

Прямая речь

Михаил Шулаев, режиссер:

"Профессиональные соседи - это история о моральном выборе и неправильно оформленных документах на квартиру. Действие разворачивается в сталинской высотке, где сама квартира становится полноправным персонажем, меняющимся вместе с героями. Зрителей ждет смешная комедия с серьезной проблемой в основе - очень крепкая заварка и захватывающая история, рассказанная прекрасными артистами".

Владимир Сычев, актер: