Вышел трейлер шпионского боевика «Дорогой Вилли» с Маковецким

Опубликованы постер и трейлер многосерийного шпионского боевика "Дорогой Вилли" (18+), который выйдет в онлайн-кинотеатре KION 23 октября. Потом состоится телепремьера на РЕН ТВ.

© Российская Газета

Сюжет рассказывает о непростой дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Их контакт, скрытый даже от собственных спецслужб, во время холодной войны сыграл ключевую роль в предотвращении ядерной катастрофы.

В роли Брежнева - народный артист России Сергей Маковецкий. Брандта - Кирилл Кяро.

Также в ролях: Сергей Марин, Алексей Розин, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Александра Богданова, Александр Штендлер, Владимир Конкин, Дмитрий Новоселов, Андрей Градов, Вильма Кутавичюте и другие.

Авторы сценария - Игорь Прокопенко и Дмитрий Новосёлов. Режиссер - Владимир Щегольков.