По мультфильму «Лови волну!» снимут анимационный сериал

Анимационная студия Atomic Cartoons начала работу над приквелом знаменитого мультфильма «Лови волну!». Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на пресс-релиз компании. Даты выхода у мультсериала пока нет.

Будущий проект выступит приквелом оригинальной картины, которая рассказывала о пингвинах-сёрферах. Это будут небольшой мультсериал с 11-минутными эпизодами для детской аудитории 6-9 лет. За создание проекта отвечают Эш Брэннон и Крис Бак, авторы оригинального мультфильма.

«Лови волну!» — знаменитый мультфильм 2007 года, рассказывающий о пингвинах-документалистах, которые снимают фильм о Ежегодном Пингвиньем чемпионате мира по серфингу. Лента получила в основном положительные отзывы от критиков и зрителей, собрав в прокате скромные $ 149 млн.