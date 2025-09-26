Опубликован трейлер криминального сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской

Вышли трейлер и постер сериала «Тоннель» с Елизаветой Боярской
Опубликованы новый тизер-трейлер и постер многосерийной криминальной драмы "Тоннель" (18+) с Елизаветой Боярской от онлайн-кинотеатра KION.
Проект был представлен на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи. После онлайн-премьеры, дата которой пока не указывается, сериал покажут на телеканале НТВ.
По сюжету неподкупная прежде таможенница вынуждена пересмотреть свои взгляды на жизнь и профессию, чтобы спасти похищенного мужа.
В ролях также: Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин, Кирилл Болтаев, Александр Семчев и другие.
Режиссер-постановщик - Флюза Фархшатова.