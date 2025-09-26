Прокат в России триллера «Эдем» все-таки состоится

Российский прокат основанного на реальных событиях триллера оскароносного Рона Ховарда "Эдем" (18+), отмененный было недавно, все-таки состоится, сообщает прокатчик Global Film.

В центре сюжета - драматичная и полная жестокости история сообщества, жившего в уединении на одном из Галапагосских островов.

В ролях: Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль и Сидни Суини.

По такому случаю смотрим обновленный трейлер.