Фестиваль "ВЫСОКО" открылся в Москве

В конце сентября Москва на несколько дней превратилась в столицу молодежного кино. С 25 по 28 сентября 2025 года здесь пройдет II Московский международный кинофестиваль "ВЫСОКО". Событие обещает быть ярким не только благодаря программе, но и потому что в этом году впервые появится конкурс короткого метра. Подробнее о насыщенной программе и международном составе участников рассказали организаторы.

Главная идея "ВЫСОКО" - показать, что молодежное кино в России и мире сегодня невероятно разнообразно. Это не только драматические истории о взрослении или поиске себя, но и документалистика, научно-популярные проекты, анимация и даже смелые эксперименты.

Главной интригой для зрителей стало объявление жюри. Определять победителей среди короткометражных работ доверили режиссеру Александру Котту, актрисе Дарье Екамасовой и сербскому режиссеру Горану Радовановичу.

Председателем жюри был назначен Котт, который хорошо известен российской публике по экранизации рассказа Аркадия Гайдара "Чук и Гек. Большое приключение", участии в знаменитой франшизе "Ёлки" и картине "Обратная сторона луны".

Рядом с ним в судейской команде окажется Дарья Екамасова. В прошлом году ее имя прозвучало на весь мир после выхода фильма "Анора" Шона Бейкера, получившего "Оскар". Там актриса сыграла супругу олигарха, даму с характером. Российскому зрителю она знакома по мини-сериалу "Жила-была одна баба" и ролям в проектах "Легенда № 17", "Хрустальный" и "Жить жизнь".

Фильмом открытия стала картина "Огниво против Волшебной Скважины", созданная Анджеем Петрасом по мотивам всем известной сказки Андерсена. Это добрая семейная история, наполненная авторской музыкой и кукольными сценами. "Мы постарались не отходить от строк классика, только придали им достоверное обрамление. Особенно ярко, на мой взгляд, в повествование вписались пятнадцать авторских песен, которые были созданы специально для фильма", - подчеркнул режиссер.

Показы пройдут в зале Киностудии Горького "Горький холл", кинотеатрах "Москино" и сети "Пионер". Тем, кто всегда мечтал открыть свой бизнес, нужно посмотреть фильм "Драники" Анны Соловьевой-Карпович, чтобы почерпнуть идею фуд-корта в старом уазике.

Индийское кино представлено фильмом "Невзгодам вопреки" режиссера Аарьян Чандра Пракаша, где рассказывается о юной девушке, борющейся за возможность получать образование. Еще одной работой, рассказывающей о развенчивании предрассудков, стала пакистанская картина "Стеклодув".

Помимо конкурсной программы зрителей ждут и внеконкурсные показы. Всего будет представлено более шестидесяти фильмов со всего мира. Вход на все показы свободный, но потребуется предварительная регистрация. На фестивале зрители станут полноправными участниками: именно им доверят выбрать победителя в конкурсе полнометражных фильмов.

В расписании заявлены мастер-классы от профессионалов медиаиндустрии и лаборатория по созданию короткометражек. Программа "Первые шаги в кино" обещает кастинг-сессии, практикумы и даже настоящий кинобатл. Молодые авторы получат возможность не только показать свои работы, но и завести полезные знакомства.

С 25 по 28 сентября москвичей и гостей столицы ждет праздник кино, где можно будет увидеть работы молодых режиссеров, пообщаться со звездами и почувствовать, как рождается новое поколение кинематографа.